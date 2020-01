26-latek zastrzelił sześcioro członków swojej rodziny WIDEO |

Sześć osób należących do jednej rodziny zostało zastrzelonych w Rot am See w Niemczech. Sprawcą jest 26-letni mężczyzna, który był spokrewniony z ofiarami.



Do masakry doszło w restauracji w centrum miasta. Oprócz zabitych jest też dwoje rannych, jedna z nich walczy o życie w szpitalu.



Ofiary to trzy kobiety w wieku 36, 56 i 62 lata oraz trzech mężczyzn w wieku 36, 65 i 69 lat.



(Źródło: DE RTL TV/x-news)