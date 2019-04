1 19

W Niedzielę Wielkanocną na Sri Lance doszło do serii wybuchów, w wyniku ktorych ucierpiały m.in. co najmniej trzy kościoły, trzy luksusowe hotele i pensjonat. Liczba ofiar wzrosła już do 207 osób, 450 zaś zostało rannych. - To była rzeka krwi - mówi lokalny sklepikarz N. A. Sumanapala w rozmowie z "New York Times". Z kościoła wyszedł ksiądz cały we krwi - dodaje. Władze w Kolombo nie poinformowały dotąd oficjalnie, co było przyczyną wybuchów lub by był to atak terrorystyczny. Źródła w lankijskich służbach bezpieczeństwa podawały natomiast, że prawdopodobnie co najmniej dwa z wybuchów były dziełem zamachowców samobójców. Są to największe ataki w tym azjatyckim kraju od czasów zakończenia wojny domowej w 2009 roku. Ambulans przed kościołem pw. Świętego Antoniego w Kochchikade po wybuchu