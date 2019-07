1 23

4 lipca to w USA Święto Niepodległości; tego dnia obchodzona jest rocznica ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Amerykanie - jak co roku - świętowali hucznie i kolorowo. 4 lipca 1776 r. delegaci z 13 amerykańskich kolonii na wschodnim wybrzeżu - które stały się pierwszymi stanami USA - zebrali się w Filadelfii, by proklamować niepodległość Stanów Zjednoczonych, czyli ich niezależność od Wielkiej Brytanii. Prezydent USA Donald Trump z żoną Melanią podczas oficjalnych uroczystości z okazji Dnia Niepodległości