Podsycany przez silny wiatr pożar wybuchł w niedzielę w położonej w północnej części Kalifornii Dolinie Napa - słynącej z upraw winorośli i głównym ośrodku kalifornijskiego przemysłu winiarskiego.

Pożar rozszerzył się szybko na obszar ok. 400 hektarów zmuszając do ucieczki mieszkańców ok. 600 domów. Władze ewakuowały pacjentów i personel miejscowego szpitala.