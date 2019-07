Pożar wysypiska śmieci pod Kielcami

17 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem śmieci na wysypisku w podkieleckim Promniku. Obecnie sytuacja jest opanowana - przekazał bryg. Jan Brożyna z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Zgłoszenie o zdarzeniu straż pożarna otrzymała ok. godz. 16. "Na obecną chwilę sytuacja jest opanowana, pożar nie rozprzestrzenia się na boki - jego wielkość to ok. 70 na 20 metrów. W tej chwili podawanych jest pięć prądów wody, zadysponowane zostały też dwie koparki, którymi będziemy ściągać górną warstwę tego składowiska i ją przelewać" - powiedział Brożyna.



Rzecznik prasowy prezydenta Kielc Tomasz Porębski poinformował, że na miejsce pożaru udali się także przedstawiciele władz miasta.

