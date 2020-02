Sandomierz: 69-latka przyniosła do sądu marihuanę

Do nietypowej sytuacji doszło w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. 69-letnia kobieta na rozprawę sądową przyniosła 1,5 grama marihuany oraz szklaną "lufkę". Chciała w ten sposób usprawiedliwić nieobecność swojego syna, którego dotyczyła rozprawa i zwrócić uwagę sądu na jego problemy z uzależnieniami.

Sierż. szt. Paulina Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu powiedziała, że we wtorek dyżurny sandomierskiej policji otrzymał informację od pracowników Sądu Rejonowego w Sandomierzu, dotyczącą środków odurzających, które na rozprawę przyniosła 69-latka.

"Kobieta oświadczyła, że substancje należą do jej 32-letniego syna. Tłumaczyła, że ma on problemy z uzależnieniem i dlatego nie stawił się na wyznaczoną rozprawę. Policjanci, którzy zostali skierowani do sądu, potwierdzili nietypowe zgłoszenie i zabezpieczyli 1,5 grama suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana" - powiedziała Paulina Mróz.

Następnie funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. W jego domu nie znaleziono innych narkotyków, a 32-latek nie przyznał się do posiadania żadnych środków odurzających.

Niewykluczone, że mężczyzna odpowie w tej sprawie przed sądem. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia.