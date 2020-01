Policjanci z Ostrowca Świętokrzyskiego poszukują chłopca, który w ostatni poniedziałek został potrącony przez samochód. Nagranie z wypadku funkcjonariusze zamieścili na swojej stronie internetowej.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej z ulic Ostrowca Świętokrzyskiego.

28-latek kierujący peugeotem potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych chłopca. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę znajdującą się w aucie kierującego. Policjanci szukają chłopca, gdyż ten bezpośrednio po zdarzeniu pobiegł w kierunku osiedla - informują funkcjonariusze.

Chłopiec przechodził przez przejście około godz. 14. Do wypadku doszło na ulicy Waryńskiego.



28-latek kierujący peugeotem jechał ulicą Waryńskiego w kierunku ulicy Sienkiewicza.



Potrącony przez samochód chłopiec podniósł się z jezdni i pobiegł w kierunku osiedla. Dziecko ubrane było w czerwoną kurtkę z białym pasem, czapkę koloru szarego i spodnie jeansowe z przetarciami.



Policja apeluje do osób, które były świadkami zdarzenia, albo rozpoznają chłopca z nagrania, o to, by zgłosiły się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

