Świętokrzyskie: Słynny buk Jagiełły przegrał z naturą

Przewrócił się owiany legendą buk, nazywany Bukiem Jagiełły. "Siły natury zwyciężyły z naszym najsłynniejszym pomnikiem przyrody" - poinformował Świętokrzyski Park Narodowy.

Zdjęcie Powalony Buk Jagiełły /facebook.com

Słynne drzewo, nazywane Bukiem Jagiełły, było jednym z najstarszych i najokazalszych w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Przewróciło się kilka dni temu.



"Stało się... Siły natury zwyciężyły z naszym najsłynniejszym pomnikiem przyrody - Bukiem Jagiełły. Ale to nie koniec... Po nim przyjdzie nowe pokolenie, równie silnych i potężnych drzew. Choć na pierwszy rzut oka martwy, to dopiero teraz stanie się tyglem życia dla tysięcy organizmów" - czytamy we wpisie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na facebooku.

To pod tym właśnie bukiem król Jagiełło miał wypoczywać podczas pielgrzymek na Święty Krzyż. Według legendy drzewo ma ponad 600 lat. Specjaliści oceniali jednak jego wiek na niecałe 400.



Buk Jagiełły w rzeczywistości był tzw. drzewem pomnikowym, a nie pomnikiem przyrody. Wszystko dlatego, że w parkach narodowych całość przyrody podlega ochronie, dlatego nie wyodrębnia się tam osobnych, dodatkowo chronionych obiektów.



Drzewami pomnikowymi nazywa się najbardziej okazałe eksponaty. Często też są z nimi związane różne legendy.