Świętokrzyskie: Wstępne ustalenia prokuratury ws. zabójstwa sołtysa Zbrzy

57-letni Leszek G., który śmiertelnie postrzelił sołtysa miejscowości Zbrza, miał także grozić jego córce - ustaliła Prokuratura Rejonowa w Kielcach. Do tragicznego zdarzenia doszło 8 lipca.

Około godz. 14.00 57-letni Leszek G. przyszedł na posesję 61-letniego sołtysa tej wsi. "Następnie wszedł do jego domu, gdzie przy użyciu nielegalnie posiadanej broni palnej, oddał do niego co najmniej dwa strzały z ostrej amunicji, które ugodziły pokrzywdzonego m.in. w głowę. Obrażenia od postrzałów okazały się śmiertelne" - przekazał Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Zaznaczył, że bezpośrednio po zdarzeniu sprawca groził jeszcze śmiercią córce pokrzywdzonego 61-latka, która w tym czasie przebywała w domu, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia swoim samochodem.

Sprawca popełnił samobójstwo

Rodzina ofiary telefonicznie poinformowała o wszystkim policję i rozpoczęła się obława. W celu ujęcia 57-latka prokurator wyraził zgodę na opublikowanie jego wizerunku.

"Tuż po północy, 9 lipca, funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wrócił na swoją posesję. Nie zdołali go zatrzymać, gdyż mężczyzna przy użyciu broni palnej popełnił samobójstwo. Znalezioną przy nim broń zabezpieczono" - dodał Prokopowicz.

W sprawie trwa kompletowanie materiału dowodowego w celu precyzyjnego ustalenia wszelkich okoliczności obu tych zdarzeń, w tym zweryfikowania zakładanych wersji ich przebiegu oraz ustalenia motywów działania 57-latka.