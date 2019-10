Kilkaset zabytkowych przedmiotów, m. in. XVII-wiecznych monet, zabezpieczyli świętokrzyscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Podkarpacia i urzędnikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Znaleziono je u osób podejrzewanych o nielegalnie poszukiwanie skarbów.

O sprawie w komunikatach poinformowali: rzecznik świętokrzyskiej policji nadkom. Kamil Tokarski oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

Policyjne akacje miały miejsce w ubiegłym tygodniu w Mielcu i powiecie mieleckim (woj. podkarpackie) oraz w Kielcach i w Stopnicy (woj. świętokrzyskie).

W środę przeszukano posesje na Podkarpaciu, należące do trzech mężczyzn w wieku 28, 46 i 49 lat. Zabezpieczono tam ok. 400 monet, głównie szelągów Jana Kazimierza - tzw. "boratynek", fragment fibuli (zapinka do ubrań) z okresu wpływów rzymskich, a także trzy wykrywacze metali.

"Mężczyźni nie posiadali zezwoleń na poszukiwanie zabytków i nigdy się o nie starali. Z ustaleń wynika, że przedmioty te znaleźli głównie na terenie świętokrzyskich powiatów - buskiego, kazimierskiego i staszowskiego" - opisywał Tokarski.

Tego samego dnia, w związku z podobnymi podejrzeniami, mundurowi zawitali także na posesję 40-latka z gminy Stopnica. Nie ujawniono o u niego zabytkowych znalezisk, ale zabezpieczono trzy sztuki broni tzw. "samoróbek".

Z kolei w piątek, u 40-letniego mieszkańca Kielc, podczas przeszukania zabezpieczono ok. 170 monet, głównie "boratynek", fragmenty fibul, metalowe figurki i stempel do pieczęci.

Zabezpieczone przedmioty będą oceniane przez biegłego, a mężczyźni prawdopodobnie odpowiedzą przed sądem.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, wymaga uzyskania pozwolenia konserwatora.

Za naruszenie tych przepisów grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.