Świętokrzyskie: Zauważono bociana przebitego strzałą

W Wilczkowicach (powiat Konecki, woj. świętokrzyskie) pojawił się bocian biały przebity strzałą. "Złowroga pamiątka z pobytu na zimowisku przeszywa ciało ptaka, co o dziwo nie przeszkadza mu aktywnym lataniu" - czytamy na facebookowym profilu bociany.pl, na którym zamieszczono także zdjęcie zwierzęcia.

Ranny ptak ma co noc powracać do swojego gniazda. Prawdopodobnie strzała dosięgnęła go, gdy powracał z Afryki.



Ekolodzy próbują złapać bociana, by udzielić mu pomocy. Jak na razie pozostaje on jednak nieuchwytny.

Mieszkańcy Wilczkowic i okolic proszeni są o przekazywanie wszelkich informacji na temat zwierzęcia.