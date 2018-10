Świętokrzyskie: Żywy pies znaleziony w worku na śmieci

Żywego psa związanego w worku znaleźli pracownicy sortowni śmieci w powiecie włoszczowskim w Świętokrzyskiem. Policja szuka właściciela zwierzęcia.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Pracownicy jednej z sortowni odpadów w powiecie włoszczowskim znaleźli w środę po południu żywego psa. Zwierzę znajdowało się w zawiązanym worku.



"Pies rasy pekińczyk był bardzo osłabiony i wycieńczony. Został przewieziony do kliniki weterynaryjnej, gdzie udzielono mu pomocy. Wraca powoli do zdrowia" - powiedziała w czwartek st. sierż. Monika Jałocha z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Policjantka dodała, że funkcjonariusze szukają właściciela psa.

"Pekińczyk został wywieziony w środę podczas odbioru śmieci prawdopodobnie z rejonu miejscowości Bebelno, Rogienice bądź Dąbie. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje o tym psie, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji we Włoszczowie" - zaapelowała Jałocha.