Danuta Papaj zrezygnowała w piątek z funkcji wiceprezydenta Kielc. Ma to związek z podejrzeniem nieprawidłowości w jej oświadczeniu majątkowym. Sprawę bada Centralne Biuro Antykorupcyjne.

"W dniu dzisiejszym złożyłam na ręce pana prezydenta rezygnację z pełnionej funkcji prezydenta miasta. Pan prezydent tę rezygnacje przyjął" - poinformowała w piątek Papaj na konferencji prasowej.

Nie ukrywała, że taką decyzję podjęła w związku z anonimem, który pod koniec października wpłynął do Centralnego Urzędu Antykorupcyjnego, informujący o nieprawidłowościach w jej oświadczeniu majątkowym. Sprawa dotyczyła m.in. posiadania przez wiceprezydent Kielc udziałów w spółkach prawa handlowego.

Papaj podkreśliła, że na ręce prezydenta Kielc Bogdana Wenty złożyła wszelkie wyjaśnienia, radziła się też prawników, ale ich opinie nie były jednoznaczne. Potwierdziła, że w dniu 17 lipca, kiedy składała oświadczenie majątkowe posiadała te udziały.

"Prawnicy potwierdzali, że w momencie kiedy obejmowałam funkcję, mam trzy miesiące czasu na ich zbycie. W tym okresie zbyłam udziały i nie jestem już w posiadaniu żadnych z nich" - zapewniła Papaj. Dodała, że "sytuacja jest jednak tak niejednoznaczna, że sama postanowiła rozwiązać ten problem".

"Jeden krok do tyłu"

"Nie chcę, aby sytuacja wokół mojej osoby powodowała jakiekolwiek zamieszanie w przestrzeni publicznej. Uważam, że wszystko to, co należało do mnie zrobiłam. Czasami jednak trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby wszyscy ludzie byli przekonani, że zostało to prawidłowo rozwiązane" - podkreśliła Papaj, która była też pytana, czy przyjęłaby ponownie stanowisko wiceprezydenta, gdyby z taką propozycją wyszedł Wenta.

"Na razie nie otrzymałam takiej propozycji, gdy taka się pojawi, wtedy nad nią się zastanowię" - odpowiedziała Papaj.

Papaj to wieloletnia współpracowniczka Wenty. Była szefową jego biura poselskiego, kiedy obecny prezydent Kielc był deputowanym do Parlamentu Europejskiego. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych była pełnomocnikiem wyborczym Komitetu "Projekt Świętokrzyskie", z którym Wenta szedł do wyborów.

Uzyskała mandat radnej sejmiku województwa świętokrzyskiego. Kilka tygodni po objęciu urzędu prezydenta przez Wentę, została mianowana jego pełnomocnikiem do spraw finansów, budżetu i przedsiębiorczości. Po objęciu przez Papaj w czerwcu funkcji wiceprezydenta Kielc, zrezygnowała z mandatu radnej.