Rewolucja, za którą trudno nadążyć

"Brytyjski antropolog Robin Dunbar obliczył, że jesteśmy w stanie nawiązywać autentyczne kontakty ze 150 osobami. Tymczasem na Facebooku mamy po kilkaset, czasem kilka tysięcy znajomych. Komunikujemy się szybciej, ale czujemy się coraz bardziej samotni. Coraz częściej cierpimy też na FOMO, czyli lęk przed odłączeniem."

Jest rok 2000. Na przełomie wieków świat wkracza w erę globalnej komunikacji. Tego samego roku powstaje w Polsce Gadu-gadu. W 2004 roku na Uniwersytecie Harvarda Mark Zuckerberg uruchamia projekt Facebook. W 2006 roku pierwsi użytkownicy ćwierkają na Twitterze. Cztery lata później sieć zaczyna podbijać Instagram.

Po 20 latach każdy, kto posiada dostęp do internetu, ma niemal nieograniczone możliwości wyrażania swoich poglądów i emocji, wchodzenia w interakcje i dzielenia się swoją codziennością. Jak radzimy sobie w nowej komunikacyjnej rzeczywistości?

Z dr Małgorzatą Majewską z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ rozmawiają Justyna Kaczmarczyk i Jolanta Kamińska.

20 lat komunikacyjnej rewolucji za nami.

- I to na kilku poziomach. Internet, a przede wszystkim portale społecznościowe, spowodowały diametralną zmianę w języku nie tylko na poziomie leksyki, gdzie pojawia się coraz więcej neologizmów typu "patointeligencja", ale także objawiających się celowym naruszaniem reguł ortografii np. w typowo internetowym zapytaniu:"mjut czy smrut?" (powstałe od miodu i smrodu) w znaczeniu pytania do grupy, co sądzi na dany temat, "tostować" w znaczeniu "postować" czy "Żymianie" jako prawicowe określenie osób pochodzenia żydowskiego. To coś zupełnie nowego.



Skąd to celowe wprowadzanie błędów?

- Tworzenie nowych słów, zabawa ortografią czy gramatyką nasiliły się obecnie wraz z gwałtownym rozwojem wirtualnych wspólnot. Jeśli napiszesz wyraz poprawnie, to znaczy, że nie przynależysz do danej wspólnoty, bo nie znasz jej zamkniętego kodu.



