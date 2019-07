Ukradli ule z GPS-em. Słupska policja zlokalizowała ich bez trudu

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pszczelarz ze Słupska zobaczył na ekranie swojego smartfona, że siedem z uli z jego pasieki zmienia położenie. Dzięki zamontowanym w ulach lokalizatorom GPS, cały czas widział, gdzie ze skradzionymi ulami zmierzają złodzieje. Zatrzymał na ulicy Słupska patrolujący radiowóz i razem z funkcjonariuszami ruszył w pogoń za złodziejami.



Po około 50 km udało się zatrzymać dwóch mężczyzn: 46-latka oraz 70-latka. Złodzieje zostali aresztowani i już usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Policja sprawdza, czy wcześniej dopuszczali się podobnych kradzieży.



- Dzięki lokalizatorowi GPS policjanci namierzyli kierunek ucieczki tych mężczyzn. Po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów mundurowi zatrzymali pojazd, w którym znajdowały się ule – wyjaśniła Monika Sadurska z policji w Słupsku.



Paweł Mętel, specjalista ds. lokalizatorów, tłumaczy, że urządzenia wykorzystywane do zabezpieczenia zwierząt są maleńkie i pozwalają na lokalizację co 2-3 minuty.



x-news