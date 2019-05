Dwa cielaki w bagażniku. 38-latkowi nie chciało się podpiąć przyczepy

Kierowca dostawczego forda przykuł uwagę olsztyńskiej drogówki tym, że nie miał przedniego zderzaka. Podczas kontroli na jaw wyszło również to, że opony w jego aucie na tylnej osi mają różny bieżnik. Jednak policjanci najbardziej byli zaskoczeni w chwili, gdy otworzyli bagażnik. Znajdowały się tam… dwa młode cielaki.

Zdjęcie /KMP w Olsztynie /

Policjanci olsztyńskiego ruchu drogowego pełnili służbę na terenie gminy Biskupiec w woj. warmińsko-mazurskim. Zauważyli jadącego forda, w którym brakowało przedniego zderzaka.

Reklama

Zatrzymali auto do kontroli i wtedy okazało się, że nie była to jedyna niesprawność techniczna pojazdu. Miał on różną rzeźbę bieżnika kół osi tylnej.

Zdjęcie / KMP w Olsztynie /

Funkcjonariusze poprosili kierowcę, aby ten otworzył bagażnik dostawczego forda. Wtedy okazało się, że w nim przewożone są dwa młode cielaki.

38-letni kierowca swoje zachowanie tłumaczył tym, że nie miał ochoty podpinać do pojazdu przyczepy przeznaczonej do przewozu zwierząt.

Zdjęcie / KMP w Olsztynie /

Za poruszanie się niesprawnym pojazdem dostał mandat w wysokości 200 zł.

Sprawa przewożenia zwierząt niezgodnie z przepisami została przekazana do rozstrzygnięcia przez sąd.