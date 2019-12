Jezioro Gielądzkie: Wędkarz wypadł z łódki. Poszukiwania

Policja i straż pożarna prowadzą poszukiwania 30-letniego wędkarza, który w niedzielę na jeziorze Gielądzkim koło Sorkwit (warmińsko-mazurskie) wypadł z łódki. Płynęło nią dwóch mężczyzn, jeden zdołał dopłynąć do brzegu - poinformowała w niedzielę warmińsko-mazurska policja.

Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji przekazał, że do wywrotki łodzi miało dojść w niedzielę ok. godz. 15, ale służby ratunkowe zostały powiadomione dopiero ok. godziny 19. Wówczas policję zawiadomił jeden z dwóch wędkarzy, który zdołał dopłynąć do brzegu i dotrzeć do najbliższych zabudowań we wsi Młynik koło Sorkwit.

Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna i pogotowie, które udzieliło mężczyźnie pomocy; był mocno wychłodzony.

Z jego relacji wynikało, że wraz z kolegą spływali już do brzegu po wędkowaniu, gdy doszło do wywrócenia łódki. Służby ratunkowe rozpoczęły poszukiwania zaginionego wędkarza. Strażacy prowadzili je na wodzie, a policjanci przeczesywali brzegi jeziora. Po dwóch godzinach akcja ratunkowa została zawieszona. Poszukiwania zostaną wznowione w poniedziałek rano. Służby mają użyć sonaru.

