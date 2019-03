Ponad 40 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru przeprowadziła w poniedziałek straż pożarna w woj. warmińsko-mazurskim. W Reszlu dwie kobiety zostały zranione przez spadający konar drzewa.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Kobiety odniosły obrażenia rąk, gdy złamany przez wiatr konar spadł na chodnik przy ul Podmiejskiej w Reszlu.

"Poszkodowane to 67-letnia i 42-letnia mieszkanki gminy Reszel. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala w Kętrzynie, druga zabrana śmigłowcem do szpitala w Olsztynie" - powiedziała PAP sierż. Anna Baluta z kętrzyńskiej policji.

W związku z warunkami atmosferycznymi warmińsko-mazurska straż pożarna otrzymała ponad 40 zgłoszeń. Większość interwencji polegała na usuwaniu powalonych drzew. W powiecie elbląskim wiatr uszkodził poszycie dachu na dwóch budynkach.

W poniedziałek do późnego wieczora w regionie prognozowano wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.