To jest nasz plan, żeby ośrodki w Polsce, takie jak Szczytno, tętniły życiem - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie). Zapewnił, że rząd stawia na zrównoważony rozwój kraju, mający prowadzić do wzrostu gospodarczego.

Premier zapowiedział, że dworzec w Szczytnie po remoncie zastanie oddany do użytku jeszcze w tym roku, i oprócz funkcji transportowych, będzie pełnił funkcje komercyjne, "tworzące centrum społeczne" w tym mieście.

"To jest nasz plan, żeby ośrodki w Polsce, takie jak Szczytno, tętniły życiem" - powiedział szef rządu. "Relacje mniejszych miast i większych, i najmniejszych muszą być rzeczywiste. Relacje gospodarcze są wielopłaszczyznowe, one muszą ze sobą współgrać i nie mogą być rozdzielone, tak jak w planie Budki, Trzaskowskiego: rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, to jest rozwój Platformy Obywatelskiej. My stawiamy na rozwój zrównoważony" - podkreślił szef rządu.

Ocenił, że "takich miejsc w Polsce są setki", gdzie odnawiane są obecnie dworce. "Mi na tym mi bardzo zależy, bo to jest dobry impuls, koło zamachowe do wzrostu gospodarczego" - zapewnił.

Przypomniał, że ponad 220 mln zł ma trafić do samorządów woj. warmińsko-mazurskiego na różnego rodzaju inwestycje lokalne w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.

"Cieszę się, że możemy tu, ze Szczytna tego typu programy przedstawiać i zachęcać samorządowców do korzystania z rządowego programu inwestycji lokalnych. Ten program dla każdego powiatu, każdej gminy, tak jak zainspirował go prezydent Andrzej Duda, bardzo dobrze przekłada się na perspektywy rozwojowe w każdym zakątku Polski" - stwierdził szef rządu.

Premier wskazywał, że Polska potrzebuje małych, średnich i też tych największych inwestycji, wśród których wymienił przekop Mierzei Wiślanej.

Wystąpienie Morawieckiego odbyło się na stacji kolejowej w Szczytnie, gdzie kończy się modernizacja zabytkowego dworca z 1883 r., prowadzona dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych.

Prace mają kosztować 16,5 mln zł netto i są dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zostanie zagospodarowane otoczenie wokół dworca. Znajdzie się tam parking z 30 miejscami postojowymi, zatoka autobusowa, stojaki na rowery i strefa Kiss&Ride. Renowacji zostanie poddana również stojąca w pobliżu wieża ciśnień.

Na stacji powstały nowe perony w ramach modernizacji odcinka linii kolejowej Szczytno - Pisz - Ełk, realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość tego projektu to ponad 300 mln zł.

Przebywający sobotę z wizytą w woj. warmińsko-mazurskim szef rządu poza Szczytnem ma odwiedzić Mrągowo i Kętrzyn, gdzie spotka się z samorządowcami. Ma też uczestniczyć w spotkaniach z mieszkańcami Olsztyna, Giżycka i Braniewa.