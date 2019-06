Zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak, że względu na wagę sprawy, objął nadzorem śledztwo ws. zabójstwa 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku i śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez organy państwa w związku ze śmiercią dziecka - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do sprawy. Jak dodatkowo ustaliła PAP, ojciec dziecka jeszcze w lutym zgłaszał, że Blanka powinna pozostać w rodzinie zastępczej.

Zdjęcie Zatrzymanie podejrzanej matki dziecka /Agencja SE /East News WIADOMOŚCI LOKALNE Śmierć małej Blanki. Jest śledztwo ws. działań sądu, policji, MOPS-u i kuratorów

W sobotę policja poinformowała o śmierci dziewięciomiesięcznego dziecka w jednym z mieszkań w Olecku. Prokuratura okręgowa w Suwałkach postawiła biologicznym rodzicom Annie W. i Grzegorzowi W. zarzuty znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, wykorzystania seksualnego oraz zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Trafili oni do aresztu na 3 miesiące. Do zabójstwa dziewczynki doszło po trzech miesiącach od jej powrotu z rodziny zastępczej do biologicznych rodziców.

Reklama

W czwartek rano wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przekazał, że w związku z tragiczną śmiercią dziecka zostało wszczęte śledztwo w kontekście niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez 4 instytucje: sąd, policję, MOPS oraz kuratorów.

Nowe fakty

Z informacji do których dotarła PAP wynika, że ojciec dziewczynki jeszcze w lutym br. zgłaszał, że dziecko powinno pozostać w rodzinie zastępczej.

Sąd rejonowy w Olecku postanowieniem z 14 marca 2019 roku ograniczył władzę rodzicielską podejrzanych nad niemowlęciem poprzez poddanie jej wykonywania stałemu nadzorowi kuratora i dziecko wróciło do rodziców. Sąd zdecydował, że kurator będzie składał miesięczne sprawozdania z kontroli i nadzoru nad rodziną.

Występujący anonimowo w mediach bliscy dziewczynki podawali, że opieka nad nią nie była należycie sprawowana, o czym - jak zapewniali - informowali policję.

Rzecznik sądu okręgowego w Suwałkach Marcin Walczuk przekazał w poniedziałek, że 9-miesięczna dziewczynka z Olecka przebywała w zawodowej rodzinie zastępczej, bo w biologicznej rodzinie nadużywano substancji psychoaktywnych.

Rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz poinformował, że przyczyną śmierci dziecka był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Jak dodał prokurator, 35-letnia matka dziecka i 45-letni ojciec w czasie przesłuchania po postawieniu zarzutów nie przyznali się do winy. Według śledczych kobieta i mężczyzna nie byli wcześniej karani. Prokurator podał, że o śmierci dziecka w piątek powiadomił adwokat, który został wcześniej wezwany przez podejrzaną.