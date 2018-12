Olsztyn: Areszt dla podejrzanego o podwójne zabójstwo

Na trzy miesiące aresztował olsztyński sąd 28-letniego obywatela Indii podejrzanego o zabójstwo dwóch osób i zranienie jednej osoby nożem. Do zbrodni doszło w niedzielę k. Olsztynka, a wszystkie ofiary to pracujący w Polsce cudzoziemcy.

Zdjęcie Do zbrodni doszło w niedzielę rano w gminie Olsztynek /123RF/PICSEL

Jak poinformował PAP we wtorek oficer prasowy komendy miejskiej policji w Olsztynie asp. Rafał Prokopczyk, na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wcześniej prokuratura przedstawiła cudzoziemcowi zarzut dokonania podwójnego zabójstwa.

Do zbrodni doszło w niedzielę rano w gminie Olsztynek. Policję zawiadomiono w tym dniu o szarpaninie, do której doszło między gośćmi gospodarstwa agroturystycznego. Jeden z uczestników zranił nożem trzech innych mężczyzn. Mimo udzielonej na miejscu pomocy medycznej, dwóch z nich nie udało się uratować. Trzeci z ranionych został przewieziony do szpitala w Olsztynie.

"Jego stan jest stabilny, rana nie zagraża życiu i zdrowiu pokrzywdzonego" - powiedział PAP prokurator rejonowy z Prokuratury Olsztyn-Południe Daniel Brodowski.

Według prokuratora wszyscy uczestnicy tego zdarzenia to obcokrajowcy, którzy pracowali w pobliskim zakładzie przetwórczym i mieszkali w gospodarstwie agroturystycznym. Podejrzany jest obywatelem Indii. Osoby, które zginęły to obywatel Egiptu i Indii. Hindusem jest również ranny mężczyzna.

Śledczy nie informują na razie o ustaleniach dotyczących okoliczności i motywów zbrodni. Wiadomo jedynie, że podejrzany i pozostali uczestnicy awantury między cudzoziemcami byli trzeźwi.

Zaraz po zdarzeniu policja - poza podejrzanym - zatrzymała do wyjaśnienia trzech innych obcokrajowców, którzy przebywali w tym miejscu. Zostali oni zwolnieni jeszcze tego samego dnia.