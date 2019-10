Olsztyn: Sędzia Beata K. oskarżona o utrudnianie postępowania

Najpierw miała nie wpuścić policji do bloku, następnie posłużyć się immunitetem sędziowskim, zabraniając wejścia policji do mieszkania. Sędzia Beata K. z Okręgowego Sądu w Olsztynie oskarżona o utrudnianie postępowania karnego.

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do olsztyńskiego sądu akt oskarżenia przeciwko sędzi tego sądu Beacie K. Oskarżono ją o utrudnianie postępowania karnego - poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego Sądu Okręgowego.

Z przekazanych Polskiej Agencji Prasowej informacji wynika, że sędzia Beata K. miała utrudniać przeszukanie mieszkania, w którym mieszkał jej syn. Prokuratura nakazała przeszukanie, ponieważ w śledztwie prowadzonym przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku ustalono, że syn Beaty K. nielegalnie kupił broń gazową.

"W związku z tym prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania pistoletu marki Walther P-22 wraz z amunicją oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy ich dobrowolnego wydania, dokonaniu przez funkcjonariuszy policji przeszukania mężczyzny oraz zajmowanych przez niego pomieszczeń jak również użytkowanych przez niego pojazdów" - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej

7 listopada 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego pojechali pod adres, pod którym miał przebywać syn sędzi K. Prokuratura podaje, że Beata K. "przez pewien czas uniemożliwiała policjantom przeprowadzenie czynności zleconych przez prokuratora, poprzez niewpuszczenie ich do mieszkania zajmowanego przez jej syna". Według informacji PAP sędzia najpierw miała nie wpuścić policji do bloku, następnie posłużyć się immunitetem sędziowskim, zabraniając wejścia policji do mieszkania.

Rzecznik sądu podał, że przesłuchana w charakterze podejrzanej Beata K. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i jednocześnie skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

"Akt oskarżenia jest już zarejestrowany, termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony" - poinformował rzecznik.

Beata K. jest sędzią od 1994 roku. Orzekała w sprawach o wykroczenia, ostatnio orzekała w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Olsztynie. Sąd Najwyższy uchwałą z 1 sierpnia 2019 r. zawiesił ją w czynnościach służbowych i obniżył jej wynagrodzenie o 25 proc. na czas tego zawieszenia.