9-latka potrącona wczoraj na przejściu dla pieszych na alei Warszawskiej w Olsztynie w dalszym ciągu walczy o życie. Sprawcą wypadku jest 69-latek, któremu policja zabrała już prawo jazdy - podaje RMF FM.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Maciej Luczniewski /Reporter

Do groźnego potrącenia doszło na alei Warszawskiej niedaleko stacji benzynowej Orlen. To wylotówka z miasta, ostatnia prosta na Olsztynek, gdzie kierowcy często dodają gazu. Jak doszło do wypadku? Przed przejściem dla pieszych, na lewym pasie, zatrzymał się kierowca ciężarówki, aby przepuścić dwie dziewięciolatki. Niestety nie zauważył tego 69-letni kierowca osobowego volvo, który lewym pasem chciał ominąć pojazd.

Reklama

Jedna z dziewczynek widząc jadące auto, szybko przebiegła przez jezdnię. Niestety druga dziewięciolatka została potrącona. Nieprzytomna trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Jak dowiedział się nasz reporter, jej stan jest krytyczny.

69-letniemu kierowcy zabrano prawo jazdy. Wiadomo, że był trzeźwy. Może mu grozić do ośmiu lat więzienia. Wszystko zależy od stanu zdrowia dziewięciolatki.