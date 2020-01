RMF: Są już pierwsze przebiśniegi

W lasach Nadleśnictwa Wichrowo na Warmii zakwitły pierwsze w tym roku przebiśniegi. Według leśników zwiastunami wyjątkowo wcześnie nadchodzącej wiosny są również obserwowane tam przeloty żurawi i dzikich gęsi.

Pierwsze kwitnące śnieżyczki przebiśniegi (Galanthus nivalis) pojawiły się w leśnictwie Łaniewo w okolicach Lidzbarka Warmińskiego. "To wyjątkowo wcześnie, bo zwykle kwitną one od lutego do kwietnia, ale w tym roku jest ciepło, wilgotno i praktycznie nie ma zimy" - tłumaczy Maciej Chromy z Nadleśnictwa Wichrowo.

O zbliżającej się wiośnie może też świadczyć duża aktywność migrujących ptaków, obserwowana na Warmii i Mazurach. Chodzi między innymi o gęsi i żurawie.



"Można wręcz odnieść wrażenie, że kierują się na północ. Być może nie odleciały na południe Europy, ale zimowały gdzieś bliżej i dlatego już wróciły" - podkreśla Maciej Chromy.

O nietypowych - jak na drugą połowę stycznia - obserwacjach przyrodniczych donoszą też leśnicy z innych części woj. warmińsko-mazurskiego.



W nadleśnictwie Mrągowo zakwitł wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), pojawiły się też pylące na żółto kwiatostany na leszczynie pospolitej (Corylus avellana).



Natomiast w szkółce leśnej w nadleśnictwie Jedwabno niektóre sadzonki drzew rozpoczęły już okres wegetacyjny - pojawiły się na nich pąki, a nawet młode listki.

