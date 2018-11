Na karę dożywotniego pozbawienia wolności skazał w środę Sąd Okręgowy w Suwałkach 30-letniego Adriana Z. za brutalne zabójstwo i zgwałcenie dwa lata temu 90-letniej mieszkanki Domu Weterana w Suwałkach.

Podczas ogłaszania wyroku sędzia Marcin Walczuk powiedział, że sąd uznał Adriana Z. winnym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypisał mu także winę gwałtu na starszej kobiecie. Sąd skazał za to mężczyznę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zasądził także wypłatę 20 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz syna poszkodowanej kobiety. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd nie wygłosił uzasadnienia wyroku, gdyż proces w całości był utajniony. "Sąd utajnił przebieg procesu ze względu na drastyczny przebieg zdarzeń i dobra osobiste rodziny oraz poszkodowanej kobiety" - powiedział PAP sędzia Walczuk.

Do zbrodni doszło w Boże Narodzenie 2016 roku. Drugiego dnia świąt jedna z sąsiadek znalazła w mieszkaniu zakrwawione ciało 90-latki. Zawiadomiła policję. Niedługo potem został zatrzymany i aresztowany w tej sprawie Adrian Z. Prokuratura postawiła mu zarzut bezpośredniego zamiaru zabójstwa kobiety ze szczególnym okrucieństwem.

Adrian Z. znał Genowefę D. Mężczyzna był osobą bezdomną. Mieszkańcy Domu Weterana w Suwałkach czasem z litości wpuszczali go do środka, by przenocował w piwnicy. Genowefa D. niekiedy pożyczała mu pieniądze. Tego dnia, kiedy doszło do zabójstwa, prawdopodobnie nie chciała dać mu pieniędzy.