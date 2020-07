Szczytno: Niecodzienna interwencja policji

Do niecodziennej interwencji doszło w poniedziałek wieczorem (20 lipca) w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Funkcjonariusze zaopiekowali się rannym bocianem, który zagubiony spacerował po dk 57 na trasie Szczytno - Biskupiec. Ptak noc spędził w komendzie.

Zdjęcie Na zdj. policjanci, którzy pomogli rannemu bocianowi /Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie /Policja

Policjanci anonimowe zgłoszenie o błąkającym się po drodze bocianie otrzymali w poniedziałek (20 lipca) przed godz. 20. Po dotarciu na miejsce okazało się, że ptak miał złamane skrzydło, był wyczerpany i miał problemy z poruszaniem się.

Z uwagi na późną porę i brak możliwości zapewniania zwierzęciu innej opieki podjęto decyzję, by przewieźć go do szczycieńskiej komendy. Tam zwierzę spędziło noc.

Jak przekazali mundurowi, bocian wkrótce trafi do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków, gdzie zostanie mu udzielona specjalistyczna pomoc.