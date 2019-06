Matka i ojciec 9-miesięcznej dziewczynki zamordowanej w Olecku na Warmii i Mazurach usłyszeli zarzut znęcania się i zabójstwa. Ciało dziecka odnaleziono w piątek w jednym z mieszkań.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Śledczy sprawdzają teraz, jak to możliwe, że dziewczynka trafiła z powrotem do rodziców. Do kwietnia tego roku przebywała w rodzinie zastępczej, ale sąd zdecydował o zwróceniu jej matce i ojcu.

Reklama

Szczegóły tej zbrodni są szokujące. Rodzice najpierw przez dwa miesiące mieli znęcać się nad 9-miesięcznym dzieckiem, a potem je zamordować, uderzając wielokrotnie tępym narzędziem.

Postawione im zarzuty dotyczą też wykorzystywania seksualnego.

Przyczyną śmierci dziecka był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu - podał PAP w poniedziałek rzecznik prokuratury Ryszard Tomkiewicz.





Kobiecie i mężczyźnie grozi teraz dożywocie. Właśnie trwa posiedzenie sądu, który ma zdecydować o aresztowaniu ich na trzy miesiące.

Wkrótce więcej na ten temat.

Paweł Balinowski