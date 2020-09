Przez miejscowości Deksyty oraz Weskajmy (woj. warmińsko-mazurskie) przeszła trąba powietrzna. Żywioł zerwał dachy i powalał drzewa. - Strasznie wiało, przeszła trąba, wszystko latało w powietrzu. Najgorsze, że nic nie wskazywało, że tak będzie. Trochę padało - przekazała jedna z poszkodowanych.

Zdjęcie Trąba powietrzna (zdjęcie ilustracyjne) /BERND WUESTNECK / DPA / AFP /AFP

- Trwają prace porządkowe - powiedział na antenie Polsat News st. kpt. Rafał Melnyk, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. Poinformował również, że nie ma osób poszkodowanych.

Pierwsze zgłoszenie o skutkach wichury, która towarzyszyła opadom deszczu, straż pożarna otrzymała ok. godz. 14.20.

W miejscowości Deksyty w gminie Górowo Iławeckie uszkodzonych zostało przez żywioł pięć budynków mieszkalnych i pięć budynków gospodarczych. Jeden z budynków mieszkalnych został całkowicie zniszczony.

Dwa budynki uszkodzone zostały także w sąsiedniej miejscowości Weskajmy.

Silny wiatr zerwał całkowicie dachy albo częściowo uszkodził. Dachy uszkodziły także połamane drzewa.

W akcji usuwania skutków wichury uczestniczyło ponad 70 strażaków. Zabezpieczyli dachy, układając plandeki. Te mają chronić mienie przed zniszczeniem i zalaniem. Strażacy usuwają powalone drzewa i połamane konary. Współpracują z zakładem energetycznym przy usuwaniu awarii linii energetycznych. W obu miejscowościach nie ma prądu.

Na miejscu są przedstawiciele lokalnego samorządu.

"Prawdopodobnie trąba powietrzna"

O tym, że w sobotę przez miejscowości Deksyty oraz Weskajmy (pow. bartoszycki) przeszła trąba powietrzna, poinformował na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz. "Uszkodzonych zostało 6 budynków, w tym 2 mieszkalne. Służby zabezpieczają uszkodzenia plandekami" - napisał. Jak dodał, nikt nie został poszkodowany.

Ostrzeżenia IMGW

"Dziś w pasie od Podlasia po Śląsk występuje prawdopodobieństwo rozwinięcia się po południu i wieczorem burz z opadami do 20 mm, miejscami do 35 mm i porywami wiatru 70-80 km/h, punktowo do 90 km/h. Możliwy jest grad do 3 cm, a z mniejszym prawdopodobieństwem trąba powietrzna" - informował dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej.