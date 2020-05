Wraca sprawa ubiegłorocznego napadu na kantor w Olsztynie, podczas którego skradziono trzy miliony złotych. Jak dowiedział się dziennikarz TVN24, wśród trzech zatrzymanych jest były zastępca naczelnika wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu olsztyńskiej komendy miejskiej policji.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka/East News /East News

Przypomnijmy, że do napadu doszło we wrześniu 2019 roku przy ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. Łupem złodziei padło wówczas ok. trzech milionów złotych.

Jak informowały lokalne media, napad przeprowadzono w sposób niemal bezszelestny - przy wyłączonym monitoringu i alarmach.

TVN24 podaje, że w sprawie zatrzymano właśnie trzy osoby. Jedną z nich jest były policjant olsztyńskiej komendy miejskiej - czytamy.

Stacja podaje, że do 2015 roku był on zastępcą naczelnika wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu.