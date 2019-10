Warmińsko-mazurskie: Pijany zaorał drogę

57-latek z gminy Biskupiec, wyjeżdżając z pola, zapomniał podnieść pług i zaorał także drogę – informuje warmińsko-mazurska policja. We krwi miał 3 promile alkoholu.

Do zdarzenie doszło w Bielicach. Policja otrzymała zgłoszenie o zniszczeniu drogi. Sprawcą okazał się 57-latek, który prowadził ciągnik, będąc pod wpływem alkoholu.

Po badaniu stwierdzono, że mężczyzna miał we krwi 3 promile alkoholu.

"Jadąc zapomniał podnieść pług, przez co zaorał drogę gruntową i asfaltową" - informuje policja.

Co więcej, w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą. Do 2021 roku obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.