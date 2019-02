Podczas rozbiórki mostu na drodze krajowej nr 16 w Mikoszach na Mazurach natrafiono na ładunki wybuchowe, pochodzące z czasów II wojny światowej. Według policji jest to ok. 30 kg trotylu. Do momentu usunięcia znaleziska przez saperów dk 16 została zablokowana.

Zdjęcie policja /123RF/PICSEL

Rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki powiedział PAP, że ładunki wybuchowe odkryto w środę podczas rozbiórki starego mostu na drodze krajowej nr 16 w Mikoszach. "Okazało się, że most jest zaminowany, więc powiadomiono saperów, którzy w czwartek wyznaczyli 500-metrową strefę buforową i przystąpili do usuwania znaleziska" - powiedział.

Jak poinformowała PAP kom. Anna Szypczyńska z policji w Piszu, ze wstępnych ustaleń wynika, że pod mostem w 14 skrzynkach znaleziono ok. 30 kg trotylu z czasów II wojny światowej.

Powołany przez gminę Orzysz sztab kryzysowy zdecydował o ewakuacji 150 osób mieszkających w Mikoszach. Sekretarz gminy Monika Łępicka-Gij powiedziała PAP, że do czasu zakończenia działań przez saperów ewakuowani zostali przewiezieni do oddalonej o 1,5 km świetlicy wiejskiej.

Na czas usuwania znaleziska zorganizowano objazdy zablokowanej dk 16 przez Nowe Guty i Orzysz. GDDKiA szacuje, że utrudnienia mogą potrwać do godz. 15.