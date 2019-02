54-latek, który we wtorek w nocy, po pijanemu, spowodował wypadek drogowy na ulicach Łodzi, trafił do policyjnej izby zatrzymań aresztu. W zdarzeniu zginął 66-letni mężczyzna.

Zdjęcie policja /123RF/PICSEL

Jak podała Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego łódzkiej KWP, do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 1.10 na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi.

Według ustaleń policji, pijany 52-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego - jak później zbadano miał 2,5 promila alkoholu w organizmie - kierując audi, jechał ul. Aleksandrowską od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Zimna Woda. Na zwężeniu drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z toyotą. W wyniku odniesionych obrażeń 66-letni kierowca toyoty zmarł.

Podczas oględzin audi ujawniono, że wskazówka prędkościomierza zatrzymała się na wartości 140 km/h.

Decyzją prokuratora 52-latek został zatrzymany. Boratyńska podała, że wkrótce ma on usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku będąc pod wpływem alkoholu, za co grozi nawet 12 lat więzienia i długoletni zakaz prowadzenia pojazdów.