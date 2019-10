Podlaskie: Udaremniono przemyt 350 tys. paczek papierosów

346,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy przechwyciła Krajowa Administracja Skarbowa w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Kontrabanda została wykryta w trakcie kontroli drogowej białoruskiej ciężarówki. Kierowca został zatrzymany.

"Gdyby zatrzymany towar trafił do obrotu Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków ponad 7,5 mln zł" - poinformował w czwartek aspirant Maciej Czarnecki z zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Przemyt został wykryty w czasie kontroli drogowej w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku (Podlaskie). 57-letni białoruski kierowca ciężarówki przekonywał, że nie wiezie żadnego ładunku, jednak w trakcie sprawdzania naczepy - poprzedzonego prześwietleniem urządzeniem rtg - okazało się, że w tirze znajdują się nielegalne papierosy. W specjalnie przygotowanych skrzyniach z płyty wiórowej funkcjonariusze KAS znaleźli w sumie 346,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Przeciwko Białorusinowi, który kierował ciężarówką, wszczęta została sprawa karna skarbowa. Decyzją sądu trafił on na 3 miesiące do aresztu; przy zarzutach przemytu takiej ilości papierosów grozi mu do 10 lat więzienia. Przemyt i samochód zostały zarekwirowane i zabezpieczone dla potrzeb sprawy.