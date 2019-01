Policja szuka groźnego pedofila ze Śląska. Może przebywać w Małopolsce

Policjanci poszukują Piotra Boszko (nazwisko rodowe: Robok). Za 58-latkiem z Bytomia wydano list gończy.

Mężczyzna został skazany za przestępstwa zawarte w art. 200 kk, czyli za "obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym" oraz w art. 191§1 kk, czyli "zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia". Czeka go pięcioletni pobyt w więzieniu.



58-letni Piotr Boszko pochodzi z Bytomia, ostatnio zameldowany był w Piekarach Śląskich, ale jak podejrzewają policjanci, może on przebywać teraz na terenie Małopolski - podaje serwis wadowice24.pl.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich (32 393 62 00) lub z najbliższą jednostką policji.

Służby publikują zdjęcie poszukiwanego: