To była niespokojna noc dla mieszkańców południowej i centralnej Polski. Powodem był bardzo silny wiatr. Strażacy interweniowali m.in. w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. To jednak nie koniec wichur. Rano porywy mogą osiągnąć nawet 115 km/h. W ciągu dnia wiatr powinien słabnąć.

Zdjęcie Wyrwane z korzeniami drzewo na osiedlu Żołnierzy I Armii WP w Sanoku /Darek Delmanowicz /PAP

W nocy powalone drzewa zablokowały trasę krajową numer jeden między Pszczyną a Tychami. O poranku udało się ją odblokować.



Od piątku do poniedziałku rano strażacy odnotowali 5 582 interwencji.



Niemal 400 tys. odbiorców bez prądu

Po silnych wichurach prawie 400 tys. odbiorców pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej - poinformował rzecznik Komendanta Głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak. Jak dodał, strażacy państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżali do skutków silnego wiatru od niedzieli do poniedziałkowego poranka ponad 4 tysiące razy, a w sumie od piątku do poniedziałku rano odnotowano 5 582 interwencji.

Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prądu nie ma 154 tys. gospodarstw w Małopolsce, 123 tys. na Śląsku, 38 tys. na Lubelszczyźnie, 34 tys. na Podkarpaciu, 27 tys. na Dolnym Śląsku, 13 tys. na Opolszczyźnie, 3,5 tys. w Łódzkiem i 1,5 tys. na Mazowszu. Trwają prace naprawcze - zapewnia RCB.

Najwięcej interwencji na południu kraju

W niedzielę strażacy odnotowali 2 881 zdarzeń, najwięcej na południu kraju. Najtrudniej sytuacja rysowała się w Małopolsce, gdzie interweniowali 691 razy, na Podkarpaciu - 547 razy, na Śląsku - 455 razy oraz na Mazowszu - 364 razy.

Tylko w niedzielę w działaniach ratowniczych brało udział 18 042 strażaków państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej. W akcjach wykorzystywali 3 802 pojazdy. Tego dnia wiatr uszkodził łącznie 676 budynków - 424 mieszkalne i 252 gospodarczych, a ze 101 całkowicie zerwał dachy.

W poniedziałek od północy do godz. 5 rano miało miejsce 1 136 interwencji. Zgodnie z wieczornymi ostrzeżeniami wiatr najwięcej szkód wyrządził na południu. Na Śląsku strażacy przeprowadzili 400 akcji, w Małopolsce - 236, na Opolszczyźnie - 208 i 156 na Dolnym Śląsku.

Podczas jednej z akcji około godz. 2 w miejscowości Olszowa w woj. opolskim na pojazd ochotniczej straży pożarnej z Zalesia Śląskiego spadło drzewo. Dwóch funkcjonariuszy spośród sześcioosobowej załogi zostało rannych i zabranych do szpitala. Samochód całkowicie uległ zniszczeniu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek rano wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim i mazowieckim.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem, osiągającym w porywach do 115 km/h obowiązują w większości woj. śląskiego, woj. małopolskim, woj. podkarpackim i południowych powiatach woj. świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, osiągającym w porywach do 85 km/h obowiązują dla woj. lubelskiego, oraz powiatów siedleckiego i łosickiego woj. mazowieckiego.

Według IMGW ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia, najniższego w trzystopniowej skali, oznacza, że przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. IMGW zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów i sytuacji pogodowej.

