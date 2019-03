Ocalały z Holokaustu: Nam nie wolno zapomnieć, że nie istniały polskie obozy

- Nam nie wolno zapomnieć, że nie istniały polskie obozy, to wszystko było niemieckie – stwierdził Edward Mosberg, który przyjechał do Krakowa w 76. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. Ocalały z Holokaustu ocenił, że odpowiedzialność za tę zbrodnię ponosi naród niemiecki. - Gdyby Niemcy nie zagłosowali za Hitlerem, to nie byłoby Holokaustu i obozów w Polsce – spekulował.



- Polska miała trzech wrogów: Niemców, Ruskich i tych, którzy współpracowali z Niemcami. Byli również Żydzi, którzy współpracowali z Niemcami. Ja, jako Żyd, wstydzę się za nich, a Polska, jako naród, powinna się wstydzić za tych (Polaków – red.), którzy współpracowali – dodał pan Mosberg.



Pan Mosberg po likwidacji dzielnicy żydowskiej w Krakowie trafił do obozu koncentracyjnego KL Płaszów. Podobną historię przeżyła jego żona, która nie była w stanie w tym roku przyjechać na obchody. Oboje żyją w USA.



