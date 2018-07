Rzecznik SN: Nim zapadnie werdykt, będzie już za późno

- To bardzo ważne wydarzenie, ale nie będzie miało żadnego przełożenia na najbliższe dni - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Skomentował w ten sposób decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu procedury wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym.



Jak przyznał Laskowski, decyzja KE jest historyczna, lecz nim zapadnie jakikolwiek werdykt, będzie już za późno. - Z satysfakcją odnotowuję uwagę Komisji Europejskiej, choć zdaję sobie sprawę, że ewentualne decyzje w tej sprawie zapadną za kilka miesięcy i to już nie będzie miało wpływu na wydarzenia z najbliższych dni - podkreślił Laskowski. Komisja Europejska wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Jak poinformował na konferencji prasowej rzecznik KE Margaritis Schinas, Warszawa ma miesiąc na odpowiedź.