Incydent przed konferencją Trumpa i Putina

Tuż przed rozpoczęciem konferencji prasowej prezydentów USA i Rosji w Helsinkach doszło do incydentu. Wyprowadzono reportera amerykańskiego magazynu "The Nation", który miał przy sobie notes z kartką z napisem "traktat o zakazie broni jądrowej" na całą stronę. Wyprowadzony korespondent został później wpuszczony z powrotem. (źródło: US CBS/x-news)