J. Czaputowicz po postanowieniu TSUE ws. Sądu Najwyższego: Potrzebna nowelizacja ustawy

- Będzie potrzebna ustawa, by wprowadzić w życie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE - zapowiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Skomentował w ten sposób decyzję TSUE o zawieszeniu przepisów dotyczących przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Czaputowicz zaznaczył, że mimo decyzji Trybunału Małgorzata Gersdorf nie jest już pierwszą prezes Sądu Najwyższego.



Po decyzji TSUE Gersdorf zaapelowała do sędziów Sądu Najwyższego przeniesionych w stan spoczynku o "stawienie się w Sądzie Najwyższym w celu podjęcia służby sędziowskiej". - Jesteśmy wygrani, ale zobaczymy, co będzie potem. Życie jest piękne - mówiła do dziennikarzy przed budynkiem Sądu Najwyższego.



Do pracy przybyli również sędziowie SN Stanisław Zabłocki oraz Krzysztof Rączka. - Jeżeli tylko będziemy mogli pracować, będziemy pracowali - powiedział Zabłocki wjeżdżając na teren sądu.



Sceptycznie do postanowienia TSUE podchodzi poseł PiS Marek Ast. - Uważam, że absolutnie narusza polską suwerenność - powiedział.



x-news/TVN24