Duda: Polska na podbój kosmosu

- Chcemy, by polska działalność stanowiła trzy procent istniejącego obrotu na globalnym rynku kosmicznym - zapowiedział prezydent Andrzej Duda podczas konferencji "Technologie Przyszłości. Przemysł kosmiczny". Prezydent zaznaczył, że najistotniejsze jest uczestnictwo Polski w podboju kosmosu. - Jeżeli chcemy mieć wysoko rozwiniętą i innowacyjną gospodarkę, to przemysł kosmiczny i wszystko, co z nim związane, powinien stanowić tego ważny element - dodał.



W Pałacu Prezydenckim na konferencji pojawili się także między innymi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński, a także szef Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Brona.



