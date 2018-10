Znaleziono ciało poszukiwanej 28-latki. "Bez wątpienia doszło do zbrodni"

Kobieta, której ciało znaleziono w piątek (26.10) na obrzeżach Łodzi, to prawdopodobnie poszukiwania Paulina D. – poinformowała prokuratura. W związku ze sprawą zatrzymane zostały trzy osoby.



- Stwierdzono obrażenia, rany kłute, które najprawdopodobniej doprowadziły do śmierci. Szczegóły będziemy mogli poznać po przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, która zapowiedziana jest na poniedziałek. Wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa – powiedział Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.



- Do tragedii doszło w mieszkaniu przy ulicy Żeromskiego, znajduje to potwierdzenie w dowodach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia – ujawnił prokurator.



Później, jak ustalili śledczy, ciało 28-latki zostało zapakowane do torby i wywiezione w okolice Stawów Jana. Tam też zostało znalezione w piątek.



Na razie w związku ze sprawą zatrzymane zostały trzy osoby. 44-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, obywatel Gruzji, usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za niezawiadomienie o zbrodni i składanie fałszywych zeznań. Do dyspozycji prokuratury pozostaje jeszcze 38-letni Gruzin.



Policja poszukuje pozostałych uczestników tragedii, w tym sprawcy zabójstwa.