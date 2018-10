Prom pasażerki uderzył w dźwig w porcie w Barcelonie. Żuraw przewrócił się i spowodował pożar

Prom pasażerski uderzył w żurawia załadunkowego w barcelońskim porcie. Na skutek zderzenia konstrukcja w porcie przewróciła się, co doprowadziło do pożaru. Władze informowały o zagrożeniu, ponieważ w pobliżu znajdowały się niebezpieczne chemikalia.



W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Właściciel statku, włoska firma Grandi Navi Veloci, opublikowała oświadczenie, w którym poinformowano, że do zderzenia doprowadziły złe warunki pogodowe, silny wiatr i prądy morskie.