Wybuch i pożar w kamienicy w Mieszkowicach. Trzy osoby ranne

Trzy osoby zostały ranne w wyniku wybuchu, do którego doszło w kamienicy w Mieszkowicach. Jedna z poszkodowanych osób odniosła ciężkie obrażenia.



- 23 osoby, które przebywały w tym budynku, zostały ewakuowane, plus 30 osób z budynków sąsiednich, gdyż są to budynki przylegające – poinformował Tomasz Kubiak, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta PSP w Szczecinie.



Strażacy nie mają informacji, jakoby pod gruzami mogli znajdować się ludzie.