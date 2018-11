Aresztowania po zamieszkach ultraortodoksyjnych Żydów z policją. Sprzeciwiali się poborowi do wojska

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bene Berak, Izrael. Co najmniej 13 ultraortodoksyjnych Żydów zostało aresztowanych po protestach tej społeczności.



Manifestanci blokowali ulice w sprzeciwie wobec poborowi do wojska członków konserwatywnej społeczności.



We wrześniu 2017 r. sąd najwyższy Izraela uznał za niekonstytucyjne wykluczanie przedstawicieli ultraortodoksyjnych Żydów z obowiązkowej służby wojskowej, którą przechodzą wszyscy pełnoletni obywatele Izraela. (x-news)