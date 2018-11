D. Trump: Będziemy traktować rzucanie kamieniami przez migrantów jak broń palną

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- W końcu ludzie przestaną do nas przyjeżdżać, kiedy zdadzą sobie sprawę, że nie przedostaną się przez granicę – zapewnił Donald Trump, odnosząc się do swojej polityki migracyjnej i karawany uchodźców z Ameryki Łacińskiej, która zbliża się do USA. Prezydent USA przypomniał, że podczas kadencji Baracka Obamy również stosowano przepisy, które prowadziły do rozdzielania dzieci od rodziców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Stanów Zjednoczonych. - Gdy my stosowaliśmy się do tego samego prawa, kraj zwariował. Będziemy w dalszym ciągu dalej to robić – zadeklarował Trump.



Mówiąc o karawanie migrantów z Ameryki Łacińskiej prezydent USA stwierdził, że „nawet Meksyk przyznał, że ci ludzie są twardzi”. - Ci ludzie rzucali kamieniami w Meksyku w wojskowych i policję, co doprowadziło do ciężkiego zranienia funkcjonariuszy i żołnierzy. Będziemy to traktować jak użycie broni, ponieważ nie ma wielkiej różnicy gdy dostanie się w twarz kamieniem – ocenił Donald Trump. (x-news)