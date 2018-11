Nowy satelita na orbicie Ziemi. Udany start Sojuza-2 z kosmodromu w Rosji

Sojuz-2-1b został wystrzelony na orbitę z kosmodromu w Plesiecku w północno-zachodniej Rosji. Rakieta wyniosła na orbitę satelitę Uragan-M, który ma zastąpić inne urządzenie tego typu obsługujące system nawigacji GLONASS.



Pracę nad systemem GLONASS rozpoczęto w 1976 roku. Obecnie obejmuje on swym zasięgiem całą Ziemię. Obsługują go 24 satelity, które co jakiś czas są zastępowane przez nowe urządzenia. Uragan-M to już 137 satelita, który będzie działał w tym systemie.