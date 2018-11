Ciało poszukiwanego odnaleziono po 18 latach. Belgowie opracowali nowe metody odkrywania wraków samochodów w rzekach

Belgijska policja rozwikłała dwie sprawy poszukiwania zaginionych osób w ciągu dwóch dni dzięki nowej metodzie. Funkcjonariusze przeszukiwali rzeki, aby odnaleźć w nich samochody. Udało im się odnaleźć dwa wraki, w których znajdowały się ciała dwóch poszukiwanych sprzed lat, w tym jednego sprzed 18 lat.



- Naszym celem jest znalezienie odpowiedzi dla rodzin – podkreślił Alain Remue z policji.



- Brak wiedzy, co się stało z ich bliskimi, powoduje okropne cierpienie. Nawet jeśli przekażemy im złe informacje, to z doświadczenia wiem, że to lepsze niż brak żadnych wiadomości – przyznał Remue.