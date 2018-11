67-latek miał wykorzystać seksualnie szóstkę dzieci w Gdańsku

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Nawet 12 lat więzienia grozi 67-letniemu mężczyźnie, który jest podejrzany o dopuszczenie się czynności seksualnych wobec dzieci. Mężczyzna miał skrzywdzić jednego chłopca i pięć dziewczynek w autobusach i tramwajach na terenie Gdańska.



- Mieliśmy utrudnione zadanie, bo w tej sprawie nie wpłynęło żadne zawiadomienie. Policjanci sami dotarli do pokrzywdzonego chłopca i jego rodziców, docieraliśmy do świadków. W tej sprawie przesłuchaliśmy kilkadziesiąt osób. Ostatecznie policjanci ustalili tożsamość tego mężczyzny – relacjonuje asp. Karina Kamińska z gdańskiej policji.



- Podejrzany usłyszał sześć zarzutów. Sześcioro pokrzywdzonych są to małoletni poniżej 15 roku. Dopuścił się wobec nich czynów o charakterze seksualnym. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień – poinformowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku.