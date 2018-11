31-latek pobił na śmierć mężczyznę w trójmiejskiej SKM-ce. Grozi mu 25 lat więzienia

59-letni pasażer trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej zginął w wyniku bójki w pociągu. 31-letni napastnik pobił swoją ofiarę, która zmarła w szpitalu. Do szarpaniny miało dojść w środku dnia i przy świadkach, niedaleko stacji w Gdyni. Sprawca miał bić i dusić, aż ofiara straciła przytomność. Przestał dopiero, kiedy do wagonu weszli policjanci.



- Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i tam usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego wynikiem jest śmierć pokrzywdzonego. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności – poinformowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku.



Policja apeluje do wszystkich świadków o kontakt.