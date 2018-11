Niemcy konfiskują luksusowe samochody. To początek walki organizacjami przestępczymi

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Niemcy zaostrzają walkę z organizacjami przestępczymi. Przed sądem stanęli właśnie członkowie gangu Gomana z Leverkusen. Władze skonfiskowały ich podejrzane dochody i luksusowe dobra, takie jak drogie samochody.



Niemcy biorą przykład z Włochów, którzy walczą z mafią bardzo stanowczo. Teraz władze udowadniają, że jest to skuteczna metoda walki.



Jak informuje stacja telewizyjna RTL w reportażu, ta sama historia powtarza się w każdy weekend. Członkowie przestępczych klanów ścigają się swoimi luksusowymi samochodami przez centra miast. Pokazują, co mają. Zupełnie nie boją się zatrzymań i przeszukań. Wszystko przez to, że w weekendy policja jest zbyt zajęta ochranianiem meczów piłkarskich.



Teraz luksusowe samochody i inne dobra są częściej konfiskowane. Za wszystkim stoi prokurator Jose Antonio Pagan z Dusseldorfu.

- Wyobraźmy sobie kogoś, kto nie pracował przez ostatnie 10 lat i ma porsche. Nie pożyczone, ale kupione. Kogoś, kto ma na koncie 30 tys. euro, a może nawet apartament za granicą. To może pochodzić z nielegalnego źródła - tłumaczył prokurator Jose Antonio Pagan.